Infrangerea de la Girona i-a intins nervii la maximum! Gest golanesc al lui Ronaldo; catalanii il vor din nou suspendat

Real Madrid a suferit o infrangere "soc" in La Liga si e la 8 puncte puncte in spatele Barcelonei in campionatul spaniol. Formatia lui Zinedine Zidane trece printr-o criza de forma in competitia interna, avand o linie a rezultatelor cu 6 victorii, 2 egaluri si 2 infrangeri.