INFOGRAFIC | Situatie incredibila la Real: nu s-a mai intamplat asa ceva de 75 DE ANI

Real Madrid nu a inceput deloc bine acest sezon.

Echipa lui Zidane se afla pe locul trei in Spania, cu 17 puncte, la cinci puncte in spatele liderului Barcelona. "Galacticii" au mari probleme in meciurile jucate pe Santiago Bernabeu, iar cei de la Marca au sapat serios in statistici pentru a putea afla cand a mai trecut Real printr-o asemenea eclipsa de forma.

In sapte meciuri jucate in acest sezon pe teren propriu, madrilenii au inregistrat doar trei victorii, trei remize si o infrangere. Din 1998 nu s-a mai intamplat ca Real sa aiba un asemenea parcurs. Statistica este si mai ingrijoratoare atunci cand vine vorba despre goluri marcate.

Elevii lui Zidane au marcat doar 11 goluri in cele sapte meciuri jucate pe teren propriu in toate competitiile, fapt care nu s-a mai intamplat de 75 de ani. Pe atunci, casa celor de la Real se numea "Chamartín".