INCREDIBIL! Barcelona poate sa piarda cu 3-0 la masa verde meciul cu Real de maine din cauza lui Luis Enrique

Luis Enrique se gandeste sa ia o decizie riscanta.

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

Neymar a fost suspendat 3 etape de comisia de disciplina dupa gestul facut catre arbitrul asistent in meciul cu Malaga, iar Barcelona se lupta de atunci sa il aiba in teren cu Real Madrid.

Catalanii au facut apel si vor ca suspendarea lui Neymar sa intre in vigoare dupa meciul cu Real Madrid, invocand o lege care spune ca suspendarea intra in vigoare abia dupa decizia data in urma apelului facut de club.

Luis Enrique a fost intrebat la conferinta de presa daca il va folosi pe Neymar maine si a raspuns foarte enigmatic, presa din Spania speculand ca e posibil sa il foloseasca maine pe Neymar: "Nu stiu, asteptati si o sa vedeti", a spus antrenorul la conferinta de presa.

Daca Barcelona il va trimite pe Neymar in teren bazandu-se pe o decizie favorabila venita saptamana viitoare la apel, clubul va risca o infrangere cu 3-0 la masa verde, indiferent de scorul de pe teren, in cazul in care raspunsul va fi negativ.

Fanii ii cer lui Luis Enrique sa nu il foloseasca pe Neymar maine, riscand astfel o infrangere la masa verde, si sa il bage pe Arda Turan in teren.