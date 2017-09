Inca un star de la Real Madrid si-a prelungit contractul! Ce a spus despre clauza de reziliere: "Este atat de mare incat nimeni nu ma poate lua de aici!"

Este al 3-lea titular din echipa Realului care semneaza un nou contract dupa Marcelo si Isco.

Dani Carvajal a semnat un nou contract cu Real Madrid urmand sa fie jucatorul campioanei Europei pana in 2022. Internationalul spaniol de 25 de ani s-a intors la Real in 2013 dupa un an la Bayer Leverkusen, Real activand atunci o clauza din transfer ce le-a permis sa-l readuca.

Carvajal a devenit titular incontestabil pe postul de fundas dreapta la Real: "Clubul acesta este o parte atat de importanta din viata mea, mi se indeplineste un vis acum. Sunt extrem de recunoscator clubului.



Este o noua zi grozava din viata mea, sa-mi prelungesc contractul cu clubul pe care il iubesc, clubul care imi este ca o familie. Vreau sa castig tot aici. Clauza de reziliere este atat de mare incat nimeni nu ma poate lua de aici si nu imi doresc sa plec" a declarat Carvajal.