Inca o lovitura primita de Real Madrid! Cat timp e suspendat Cristiano Ronaldo dupa decizia Comisiei de Apel

Cei de la Real Madrid sperau ca starul echipei sa scape cu o suspendare mai usoara.

Comisia de Apel a federatiei spaniole (RFEF) a ratificat suspendarea de cinci meciuri a internationalului portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, decisa dupa prima mansa a Supercupei Spaniei, informeaza As.

Astfel, Ronaldo rateaza va rata returul Supercupei Spaniei, programat in aceasta noapte, si meciurile cu Deportivo, Valencia, Levante si Real Sociedad.

La partida de duminica, Ronaldo a intrat pe teren in minutul 58, la scorul de 1-0, pentru Real Madrid, in locul lui Benzema. El a marcat golul de 2-1, in minutul 80, dupa care si-a scos tricoul, primind un cartonas galben pentru gestul sau. Portughezul a incasat al doilea galben in minutul 82, când arbitrul a considerat ca a simulat o cadere in careu. Nervos ca a fost eliminat, Ronaldo l-a impins, nu foarte tare, pe centralul aflat cu spatele la jucator.

Real Madrid a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1 (0-0), pe FC Barcelona, in prima mansa a Supercupei Spaniei. Golurile au fost marcate de Messi '77 (p), respectiv Pique '50 (autogol), Ronaldo '80 si Asensio '90.

Sursa: News.ro