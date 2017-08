Inca o lovitura pentru Barcelona: Luis Suarez s-a accidentat la genunchi! Anuntul facut de club dupa meci

Luis Suarez s-a accidentat in returul Supercupei Spaniei cu Real Madrid, castigat de echipa lui Zidane cu 2-0 si 5-1 la general, insa a ramas pe teren pana la finalul meciului desi nu mai putea sa alerge! FC Barcelona a anuntat dupa partida ca astazi Suarez va fi examinat pentru a se vedea cat de serioasa este accidentarea.

Suarez ar putea pierde cel putin partida cu Betis Sevilla din weekend din prima etapa a campionatului Spania. Suarez a avut o prestatie slaba atat in cele 2 partide din Supercupa, cat si in partidele din presezon cand a marcat un singur gol, impotriva celor de la Chapecoense.

Antrenorul Barcei, Ernesto Valverde, a vorbit la finalul partidei despre accidentare: "A primit o lovitura la genunchi dar trebuie sa asteptam pentru a analiza situatia".

Luis Suárez has a problem with his right knee. More tests on Thursday #FCBlive pic.twitter.com/YDTpK7Xsi4