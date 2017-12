IN SFARSIT SE FACE! Barcelona SPARGE SEIFUL! Cat plateste ca sa-l ia ACUM pe Coutinho

Transferul lui Coutinho la Barcelona e doar o chestiune de timp, anunta presa catalana.

Sport scrie ca Barca e de acord sa-i plateasca lui Liverpool 150 de milioane de euro pentru starul brazilian. Afacerea se poate inchide in urmatoarele zile, asigura jurnalistii. Agentii lui Coutinho au fost la Barcelona in ultimele zile si au pus la punct toate detaliile individuale din contract. Lipseste numai semnatura lui Liverpool, care va discuta insa de pe alte pozitii decat a facut-o in vara. Acum, englezii sunt dispusi sa accepte sacul cu bani de pe Camp Nou, echivalent in sfarsit cu pretentiile lor financiare.

In ciuda relatiei dificile din startul sezonului, Coutinho a reusit sa se impace cu fanii de pe Anfield il ultimele doua luni. Scos din lotul primei echipe de Klopp dupa ce telenovela Barcelona l-a expus in fata furiei suporterilor, Coutinho si-a intrat rapid in forma imediat cum a inceput sa joace. Brazilianul a marcat de 10 ori in 17 partide.