In sfarsit! Messi a ajuns-o pe Dinamo :) Argentinianul va primi astazi Gheata de Aur care il plaseaza la egalitate cu Ronaldo si Dinamo

Leo Messi va primi astazi, in cadrul unei ceremonii, cea de-a patra Gheata de Aur din cariera. Trofeul este pentru sezonul trecut, in care argentinianul a marcat 37 de goluri pentru Barcelona in La Liga.

Messi va primi astazi, in cadrul unei ceremonii programate pentru orele pranzului intr-o fabrica de bere din Barcelona, cea de-a patra Gheata de Aur din cariera. Luis Suarez, castigatorul trofeului in 2016, i-o va inmana colegului sau!

Messi a marcat 37 de goluri in La Liga in sezonul trecut, fiind cel mai bun marcator din Europa in competitiile interne.

Argentinianul il egaleaza astfel pe Ronaldo, care a castigat tot de patru ori Gheata de Aur, dar o ajunge si pe Dinamo!

Patru jucatori ai lui Dinamo au castigat de-a lungul vremii Gheata de Aur: Dudu Georgescu (2), Rodion Camataru si Dorin Mateut.