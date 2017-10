IN SFARSIT! Cale libera pentru Coutinho pentru Barcelona! Englezii au cedat! Vestea primita de Klopp

Jurgen Klopp este cel care va decide daca brazilianul Coutinho merge la Barcelona.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Asa cum au anuntat, catalanii nu vor renunta la transferul lui Coutinho si au oferit deja 150 de milioane de euro pentru un transfer din iarna. Banii ar urma sa fie achitati in transe, cu un avans de 80 de milioane de euro.

Daca pana acum au refuzat ferm orice negociere, se pare ca sefii clubului englez au decis ca ar fi mai bine ca brazilianul sa plece, mai ales ca el a fost mai mult indisponibil in aceasta toamna. Si acum Coutinho s-a accidentat si va lipsi inca doua meciuri, dupa ce a ratat duelul cu Huddersfield.

Cotidianul Daily Express scrie ca sefii lui Liverpool l-au anuntat pe Jurgen Klopp ca poate folosi toti banii incasati pe Coutinho pentru a intari echipa. Cu cele 150 de milioane de euro, Klopp poate intari mai ales defensiva, punctul slab al echipei in acest sezon. Liverpool e pe 6 in acest moment in Premier League, departe de primele locuri ocupate de echipele din Manchester.

Liverpool a refuzat insa oferta lui PSG pentru Coutinho, iar jucatorul nu doreste sa mearga la Paris, chiar daca acolo ar fi coleg cu prietenul sau Neymar.