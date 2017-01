"Imi pare rau ca nu sunt cei din Barcelona aici!" Aroganta incredibila a lui Cristiano dupa premiul FIFA

Cristiano Ronaldo a fost declarat cel mai bun jucator al anului 2016 de catre FIFA - DETALII AICI

Acesta a lansat sageti catre rivalii de la Barca, care nu su fost prezenti la gala:

"Nu e prima data cand castig, dar e la fel de extraordinara senzartia. Sunt foarte bucuros, le multumesc colegilor de la Real, de la nationala. ii multumesc iubitei, familiei, fiului meu, staff-ului, a fost un an exceptional, poate cel mai bun din cariera mea. Trofeul imi rasplateste munca depusa."

"Am reusit sa castig tot ceea ce mi-am propus si le multumesc tuturor pentru Champions League, trofeul EURO, un an magnific la nivel personal. Nu voi uita niciodata anul 2016, le multumesc celor care au votat pentru mine, antrenorilor, ziaristilor, fanilor. Nu mai am de adaugat, trofeul vorbeste pentru mine. Imi pare rau ca nu sunt cei din Barcelona prezenti aici. Multumesc tuturor", a spus Ronaldo cu mainile in buzunar.