"HAOS la Madrid". Catalanii vorbesc despre o adevarata bomba pregatita la Real dupa doua infrangeri consecutive. Antrenorul dorit de Floretino Perez in locul lui Zidane

"Madridul e in haos!", spun catalanii dupa ce Real a pierdut doua meciuri la rand. Formatia madrilena a fost invinsa in campionat de micuta Girona si in Liga Campionilor de Tottenham. Castigatoarea ultimelor doua editii de UCL nu se afla intr-o situatie prea buna, fiind la 8 puncte in spatele Barcei in La Liga.

Real Madrid a pierdut in campionat cu nou-promovata Girona si a ramas la 8 puncte in spatele Barcei. Formatia lui Zidane are 6 victorii, 2 egaluri si 2 infrangeri in 10 etape scurse din La Liga.

Nici in Liga Campionilor nu au avut madrilenii parte de o saptamana prea buna. Acestia au fost invinsi categoric de Tottenham, pe Wembley, scor 3-1. Ei au inscris golul de onoare prin Ronaldo, in minutul 82, dupa ce englezii au condus cu 3-0.

Presa catalana, prin vocea jurnalistilor de la Sport.es, noteaza ca "Madridul e in haos". Potrivit acestora, lucrurile in vestiarul Realului au fost tulburate, lucru confirmat inclusiv de Zidane dupa 1-3 cu Spurs. Francezul a recunoscut ca "treburile nu stau cel mai bine in momentul de fata in vestiar".

Sport Catalunya scrie ca Ronaldo e nemultumit de campania de transferuri din vara si de lipsa de planificare, in timp ce Florentino Perez il acuza pe Zidane ca nu lucreaza cum trebuie la antrenamente.



Catalanii lanseaza si o ipoteza "soc". Acestia spun ca Florentino Perez a fost impresionat de munca lui Mauricio Pochettino la Tottenham si il considera pe acesta ca un potential antrenor al lui Real Madrid in viitor.