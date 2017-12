Gestul facut de Ronaldo in momentul in care a dat mana cu Messi, la inceputul meciului! Portughezul s-a mai remarcat o data in timpul jocului

Barcelona s-a impus cu 3-0 in deplasarea de pe Santiago Bernabeu, obtinand a treia victorie consecutiva pe terenul Realului. Catalanii au 9 puncte in fata lui Atletico, 11 peste Valencia si 14 peste Ronaldo & Co.

Luis Suarez, Leo Messi si Aleix Vidal au decis intalnirea de pe Santiago Bernabeu cu goluri marcate in repriza a doua. Argentinianul a pasat decisiv la reusita lui Vidal si a marcat dintr-un penalty.

Spaniolii au remarcat si doua dintre gesturile facute de Ronaldo inaintea si in timpul partidei, la intalnirile cu Messi.

La inceputul jocului, in momentul in care fotbalistii s-au salutat, Ronaldo i-a strans mana argentinianului si i-a facut cu ochiul.



Pe parcurs, el l-a ajutat pe Messi sa se ridice la o faza la care acesta ramasese pe gazon.



Mai in gluma, mai in serios, fanii au interpretat si ei salutul de la inceputul jocului si si-au imaginat ce si-au spus cei doi: "Sa batem high five pentru cele 5 Baloane de Aur".