Gest de mare CAPITAN! Cum a reactionat Cristiano Ronaldo in momentul in care fanii au inceput sa-l fluiere pe unul dintre colegii sai, la meciul cu Sociedad

Cristiano Ronaldo a marcat un hat trick in victoria cu 5-2 a Realului in fata bascilor de la Sociedad.

Autor al unei triple in meciul cu Sociedad, castigat de Real Madrid cu 5-2, Cristiano Ronaldo s-a mai evidentiat printr-un gest interesant.

Ronaldo a sarit in apararea colegului Karim Benzema, cel care a fost fluierat de fani dupa o ratare in minutele de prelungire.

Cristiano s-a dus imediat in faa acestora si le-a facut semn sa inceteze cu fluieraturile si sa-l incurajeze pe francez.

Benzema are 6 goluri in 25 de meciuri in acest sezon.