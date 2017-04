Georgina Rodriguez, concediata a doua oara in cateva luni din cauza lui Ronaldo. Motivul incredibil

Georgina Rodriguez si-a pierdut pentru a doua oara serviciul din cauza starului de la Real Madrid.

Din noiembrie anul trecut, cand au aparut primele imagini cu ea in ipostaze tandre alaturi de Cristiano Ronaldo, viata Georginei Rodriguez a ajuns pe prima pagina a publicatiilor. Jurnalistii prea insistenti i-au adus spaniolei de 22 de ani o a doua concediere in jumatate de an.

Magazinului Prada din Madrid, la care Georgina Rodriguez lucra ca asistent de vanzari, a fost luat cu asalt de fanii curiosi sa o cunoasca pe iubita idolului de la Madrid, dar si de paparazzi. Cei mai indrazneti dintre jurnalisti au pretins chiar ca sunt client ai magazinului pentru a o cunoaste pe Rodriguez. Deranjati de agitatia din magazin, care deranja clientii reali ai casei de moda, sefii au decis sa renunte la colaborarea cu fostul model.

1600 de euro era salariul lunar al Georginei Rodriguez .

Georgina Rodriguez a patit la fel si anul trecut, in noiembrie, pe vremea cand lucra pentru Gucci.