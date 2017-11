FURIE pentru fanii lui Cristiano Ronaldo! Castigatorul Balonului de Aur ar fi fost publicat din greseala pe net! Surpriza uriasa

Cristiano Ronaldo e marele favorit sa castige Balonul de Aur si in acest an.

Dupa un sezon in care a castigat titlul de campion in Spania si Liga Campionilor cu Real Madrid, Cristiano Ronaldo e convins ca va castiga din nou Balonul de Aur si il va egala astfel pe Leo Messi la numarul de trofee. Ronaldo a castigat deja premiul The Best din partea FIFA oferit celui mai bun jucator din sezonul trecut, dupa ce l-a castigat si la editia precedenta.

Azi a aparut insa o coperta a revistei France Football, cea care acorda Balonul de Aur, in care Leo Messi este castigatorul editiei din 2017 a Balonului de Aur. Ar fi o surpriza uriasa, in conditiile in care argentinianul nu a castigat niciun trofeu major cu Barcelona, iar la nationala a stralucit abia in ultimul meci de calificare.

Fanii lui Ronaldo sunt revoltati, insa este posibil ca imaginea sa fie doar o farsa. Mai exista si posibilitatea ca revista franceza sa pregateasca trei variante de prima pagina pentru fiecare finalist de la ceremonie si sa o scoata pe piata pe cea cu marele castigator.

Anul trecut insa, coperta revistei a ajuns pe net inaintea ceremoniei, insa pe prima pagina era chiar castigatorul, Cristiano Ronaldo, de unde si inrgrijorarea fanilor de acum.

Castigatorul Balonului de Aur va fi anuntat pe 7 decembrie. Ronaldo, Messi si Neymar sunt finalistii din acest an.

Leaked cover of France Football's Ballon d'Or edition? Did Messi win the Ballon D'or 2017? Don't know if this is real or not... pic.twitter.com/mHLLzi1iKc — ᵁᴸᵀᴿᴬ® (@UltraAutistic) November 11, 2017