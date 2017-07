FOTO: Neymar a dat petrecere pe yacht si a primit vizita tatalui sau in ziua in care brazilienii au anuntat ca semneaza cu PSG

Presa braziliana a anuntat astazi ca Neymar a acceptat oferta lui PSG, care i-a propus un salariu anual de 30 milioane euro. Jurnalistii din America de Sud au dezvaluit si suma de transfer: 222 milioane euro, reprezentand clauza de reziliere a atacantului.

Neymar a dat petrecere pe yacht in ziua in care brazilienii au anuntat ca semneaza cu PSG. Atacantul a primit si vizita tatalui sau, care ii este si impresar.



Fotografii cotidianului Sport Catalunya au surprins momentul in care tatal lui Neymar a urcat pe yacht.



Starul brazilian s-a distrat alaturi de mai multi prieteni.

Sursa FOTO: Sport.es