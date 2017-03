FOTO ARHIVA: Cum aratau mingile si ghetele jucatorilor de la Real Madrid in 1946

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Site-ul marca.com are o rubrica speciala, in care jurnalistii spanioli publica imagini din arhiva ziarului, bucati din istoria fotbalului.

Astazi, Marca a publicat o poza din 1946, cu mingile si ghetele jucatorilor de la Real Madrid.

In acel moment, Real Madrid avea in palmares doua titluri de campioana, 7 cupe si doua supercupe ale Spaniei.

Abia un deceniu mai tarziu avea sa se infiinteze Cupa Campionilor Europei, competitie rebrenduita in 1992 in UEFA Champions League, si castigata de 11 ori in istorie de Real Madrid.