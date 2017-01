FOTO Are 46.000 km, motor benzina si culoare mata! Messi isi vinde masina! Cat cere pe ea

Leo Messi si-a scos una din masinile de lux la vanzare.

Messi si-a scos masina la vanzare pe mobile.de. E un Maserati GranTurismo MC Stradale, modificat dupa gusturile starului de la Barcelona. Messi a parcurs doar 46.000 de km din 2012 si pana acum cu ea, perioada in care a vopsit-o din alb in negru mat. Cu motor de 4.7 litri V8 ce produce 444 de cai putere. "Inca mai poarta urmele lui Messi", scrie dealerul german care intermediaza vanzarea pe site-ul de anunturi. Masina are numere de spania si insertii de culoare rosie, legatura lui Messi cu FC Barcelona.

Messi cere 120.000 de euro pentru masina, peste pretul pietei pentru o astfel de masina rulata. Faptul ca i-a apartinut lui Messi va atrage oricum clienti.