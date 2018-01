Fotbalistul cu cel mai lung contract din istorie! Pe cati ani a putut sa-i prelungeasca Bilbao intelegerea lui Williams, in ziua in care l-a luat pe Ganea

Inaki Williams, mijlocasul de banda al lui Bilbao, si-a prelungit contractul pentru urmatorii...8 ani! El a semnat pana in 2025.

Inaki Williams este fotbalistul cu cel mai lung contract din fotbal. El a semnat cu Athletic Bilbao, echipa care tocmai l-a transferat si pe Cristi Ganea, pana in 2028.



Williams va avea o clauza de reziliere in valoare de 108 milioane de euro, cu 28 de milioane mai mult decat avea pana acum.



Inaki Williams este singurul fotbalist de culoare din lotul lui Bilbao. El este nascut in Tara Bascilor din tata ghanez si mama basca.



Williams are 23 de ani si a jucat la Basconia si Bilbao. El are si o selectie la nationala Spaniei.