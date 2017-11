A fost anuntata marea bomba a verii la Real Madrid! Pleaca jucatorul adus sa-i ia Balonul de Aur lui Ronaldo. Cele 7 STELE care ii pot lua locul

Real a decis. Se desparte in vara de unul dintre fotbalistii care au spart piata mondiala a transferurilor.

Gareth Bale plateste din cauza celor aproape 30 de accidentari pe care le-a suferit in 5 ani la Real. Conducerea clubului il va lasa in vara sa revina in Premier League, unde Mourinho il asteapta cu bratele deschise la Manchester United. Pretul de vanzare al lui Bale: 90 de milioane de euro, cu doar 4 sub pretul platit de Real catre Tottenham in 2013.

Pentru a-l inlocui pe Bale, Zidane are o lista cu 7 nume, scrie As. Cele mai importante de mijlocasi ofensivi sau atacanti aflati in atentia lui Real: Neymar, Mbappe, Lewandowski si Eden Hazard! Prioritatile continua cu Harry Kane, Dele Alli si Navil Fekir. Pentru cei 3 Real va incepe discutiile doar in cazul in care nu va putea reusi o lovitura cu adevarat galactica. Visul suprem e Neymar, dupa ce brazilianul le-a transmis apropiatilor ca e nefericit la PSG si ca regreta plecarea din Primera.