Florin Andone, desemnat cel mai bun jucator al sezonului trecut de la Deportivo! Reactia romanului: "Nu inteleg de ce nu joc acum!"

Florin Andone a fost recompensat de Deportivo La Coruna.

Atacantul roman nu se regaseste in acest sezon, insa primit premiul pentru cel mai bun jucator al stagiunii trecute. Andone a fost desemnat jucatorul numarul 1 al clubului pentru sezonul trecut.

Andone a primit premiul cu zambetul pe buze, dar si-a exprimat din nou nemultumirea fata de situatia sa de acum.



"Nu inteleg de ce nu joc, dar respect decizia staff-ului tehnic. Trebuie sa muncesc in fiecare zi, insa este clar ca traversez un moment greu la club. Voi continua sa ma antrenez cat de bine pot in fiecare zi si sa am incredere in deciziile staff-ului", a declarat Florin Andone in presa spaniola.