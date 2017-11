Florentino Perez s-a SATURAT si vrea REVOLUTIE la Real Madrid! 5 transferuri galactice anuntate in Spania

Parcursul din acest sezon al Realului l-a dezamagit pe Florentino Perez.

Real Madrid e prima echipa din istorie care castiga Champions League la rand, insa in acest sezon oamenii lui Zidane au o cadere vizibila. Perez pregateste deja o adevarata revolutie in lot, chiar daca Zidane a spus de mai multe ori ca e multumit de lot si nu are nevoie de transferuri.

Perez, omul care a inventat transferurile galactice la Real Madrid vrea acum sa aduca din nou cei mai vanati din lume la ora actuala. Potrivit Don Balon, Perez ii are pe lista pe David De Gea, Harry Kane si Delle Ali. Sursa citata mai scrie ca seful madrilenilor mai vizeaza un fundas dreapta si un central. Pentru acest post, Real se lupta cu Barcelona pentru Yerry Mina de la Palmeiras.

Real Madrid e pe locul 3 in Spania dupa 10 etape, la 8 puncte in spatele marilor rivali de la Barcelona. Echipa lui Zidane a pierdut categoric si in Champions League in fata lui Tottenham, 3-1 pe Wembley, dupa remiza de pe Bernabeu.