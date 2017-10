Florentino Perez a vorbit despre transferul urmatorului GALACTIC! Motivul pentru care n-a facut oferta: "Mi-ar fi spus ca pretul e de 250 mil €!"

Unul dintre cei mai in forma jucatori din startul acestui sezon este pe lista de achizitii a Realului conform presei din Spania.

In ultima luna, cel mai vehiculat posibil transfer pentru vara viitoare a fost cel al lui Harry Kane de la Tottenham la Real Madrid. Atacantul de 24 de ani al lui Tottenham a reusit 45 de goluri in 40 de partide in acest an pentru echipa de club si nationala, ceea ce a sporit speculatiile. Insa Florentino Perez neaga interesul Realului, spunand ca nu a discutat cu Daniel Levy, presedintele lui Spurs, despre un posibil transfer.

"Un transfer al lui Harry Kane la Real Madrid nu mi-a trecut prin cap. Este un jucator grozav si, pe langa asta, e inca tanar. Are multi ani pentru a progresa, dar suntem incantati de Karim Benzema si de toata echipa.



Nu l-am intrebat pe presedintele lui Tottenham de un pret pentru ca mi-ar fi spus ca valoreaza 250 de milioane de euro" a declarat Florentino Perez pentru Cadena Cope.