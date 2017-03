Fernando Torres a fost externat in aceasta dimineata: va rata meciul cu Valencia, din weekend

Fernando Torres a fost externat in aceasta dimineata, dupa ce a fost supus unei tomografii.

Fernando Torres a fost externat dupa ce a suferit un traumatism cranian la meciul cu Deportivo La Coruna, informeaza site-ul oficial al lui Atletico Madrid.

Torres nu a suferit alte complicatii, dar a petrecut noaptea in spitalul din La Coruna. El va fi nevoit sa faca o pauza de 48 de ore pana la reluarea antrenamentelor si cel mai probabil va rata partida cu Valencia, care va avea loc duminica.

In minutul 85, Torres a avut un duel aerian cu Bergantinos, in urma caruia atacantul lui Atletico Madrid a ramas intins pe gazon. Imediat, jucatorii au intervenit pentru a-i scoate limba internationalului spaniol ca acesta sa nu se asfixieze, pana cand au ajuns medicii celor doua echipe.

In momentul in care jucatorul a fost urcat in ambulanta, capitanul echipei Atletico, Gabi, si directorul sportivo Mono Burgos au ridicat bratele spre fani, pentru a-i asigura ca Torres este constient.

Atacantul roman al gazdelor, Florin Andone, a declarat ca s-a temut foarte tare cand a vazut accidentarea lui Fernando Torres.

Torres a ajuns la spital, unde s-a stabilit ca a suferit un traumatism cerebral, dar este in afara oricarui pericol. "Va multumesc pentru grija fata de mine si pentru mesajele de sustinere. M-am speriat, dar sper sa revin cat mai repede pe teren", a declarat spaniolul.

