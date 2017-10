"FC Barcelona va muri!" Anunt dezastruos pentru catalani facut de cel mai apropiat om al lui Neymar! Ce a spus acesta

Votul de vineri a creat incertitudine in ceea ce priveste viitorul lui FC Barcelona.

Desi presedintele celor de la FC Barcelona anunta ca isi doreste ca viitorul clubului sa fie in La Liga, votul Parlamentului Catalan de vineri a dus la incertitudine pentru suporterii clubului catalan. Iar declaratia data de catre Wagner Ribeiro, unul dintre cei mai vechi apropiati ai lui Neymar, exprima cea mai mare teama pentru suporterii Barcei.

"Catalonia va deveni Luxemburg dupa separare si FC Barcelona va muri" a declarat Ribeiro conform Marca. Wagner Ribeiro este agentul care l-a dus pe Neymar cand era copil la Real Madrid si a fost mereu apropiat de tatal jucatorului. El s-a aflat alaturi de Neymar in avionul privat ce l-a dus pe jucator la Paris in vara inainte de prezentarea oficiala la PSG.



Membrii Parlamentului regional al Cataloniei au adoptat vineri - cu 70 de voturi la zece si doua abtineri - o motiune prin care infiinteaza Republica catalana, relateaza The Associated Press. Opozitia a parasit hemiciclul, in semn de protest, inainte de vot

Spania se opune eforturilor in vederea independentei, iar Guvernul regional de la Madrid pregateste masuri prin care sa preia controlul asupra acesteo regiuni din nord-estul tarii.

Nicio tara nu si-a exprimat sustinerea fata de efortul secesionist. Rezolutia indeamna la lansarea unui proces de independenta care include redactarea unor noi legi si deschiderea unor negocieri ”pe picior de egalitate” cu autoritatile spaniole in vederea stabilirii unei cooperari.

