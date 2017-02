FBI il ancheteaza pe fostul presedinte al Barcelonei. Agentii urmaresc un caz urias de spalare de bani!

FBI il ancheteaza pe fostul presedinte catalan.

Sandro Rosell, fostul presedinte al Barcelonei, a ajuns in atentia FBI. Acesta este acuzat de spalare de bani alaturi de mai multi membri FIFA. Agentii FBI au ajuns la Madrid acolo unde au cerut politiei spaniole sa le acorde ajutor in ancheta lansata in USA, acolo unde s-ar fi spalat banii.

Obiectul anchetei este contractul dintre Nike si Federatia Braziliana de Fotbal, in caz mai fiind implicati si Julio Rocha si Rafael Esquivel, cei doi fiind fosti membri FIFA arestati in cazul "FIFA Gate".

Rosell a fost presedintele Barcelonei intre 2010 si 2014.