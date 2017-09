Faza la care Bale a depasit viteza legala in localitate :) Sprint fantastic al galezului, in meciul cu Sociedad

Real Madrid a invins-o cu 3-1 pe Real Sociedad in deplasarea de la San Sebastian si a acumulat 8 puncte in La Liga, dupa patru etape disputate. Formatia de pe Santiago Bernabeu s-a impus cu golurile marcate de Mayoral, Rodrigues (autogol) si Bale. Pentru Sociedad a punctat acelasi Rodrigues.

Real Madrid a urcat pe locul patru in La Liga, avand 8 puncte in 4 etape. Formatia madrilena se afla la 4 puncte in spatele Barcelonei, care a inceput perfect noul sezon.

Fara Ronaldo, Real Madrid a inceput meciul de la San Sebastian cu un atac format din Asensio, Mayoral si Gareth Bale. Ultimii doi au reusit sa puncteze pe Anoeta.

Golul de 3-1 al lui Bale a fost insa cel mai frumos. Galezul a facut un sprint extraordinar la o pasa in adancime a lui Isco.

Bale a alergat cu 35 km/h pe o distanta de 73 de metri.



