Fara El Clasico in 2017? Federatia din Spania a anuntat cand se vor intalni Real si Barca in noul sezon

Federatia spaniola a stabilit programul pentru sezonul urmator. Primul El Clasico insa are sanse mari sa fie mutat!

Real Madrid va merge pe Camp Nou in sezonul viitor intr-un meci care are toate sansele sa fie decisiv! In etapa a 36-a cele 2 mari echipe ale Spaniei se vor ciocni in weekendul 5-6 mai, ambele urmand sa mai aiba apoi doar 2 meciuri de disputat pana la final.

La Liga a anuntat programul iar primul El Clasico al sezonului are sanse mari sa fie mutat dupa Anul Nou - meciul ar trebui sa se dispute pe 20 decembrie insa Real Madrid va fi participa in saptamana de dinainte la Campionatul Mondial al Cluburilor, finala acestuia urmand sa fie pe 16 decembrie la Abu Dhabi.

Atletico Madrid va incepe cu 3 meciuri in deplasare iar derby-urile cu Real vor fi pe 18/19 noiembrie pe noul stadion si 7/8 aprilie returul pe Bernabeu. Echipa lui Zidane va incepe campania de aparare a titlului cu un meci impotriva echipei lui Florin Andone, Deportivo La Coruna, in timp ce Barcelona a va primi pe propriul teren pe Betis, echipa lui Alin Tosca.