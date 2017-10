Fanii s-au temut ca se va RETRAGE! Carvajal a SCAPAT de problemele cu inima si va putea sa joace fotbal din nou

Dani Carvajal a fost diagnosticat cu o problema la inima in urma cu cateva saptamani.

"Pericolul a trecut, virusul care i-a afectat pericardul lui Dani Carvajal a disparut", anunta As.com. In Spania s-a scris chiar ca fundasul lui Zidane isi va anunta retragerea din cauza problemelor la inima, insa nu a fost cazul.

Jucatorul s-a tratat in ultima perioada iar acum isi pregateste revenirea. Totusi, medicii au cerut atentie maxima si nu i-au fixat inca o data a revenirii pe gazon. El va fi tinut in continuare sub supraveghere atenta.

Cazul le aminteste spaniolilor de un alt fost jucator de la Real, Aitor Karanka, cel care a stat pe bara 4 luni din cauza unui virus asemanator.

Carvajal, 25 de ani, nu s-a mai antrenat de pe 30 septembrie.