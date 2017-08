FABULOS! Nici n-are timp sa-si incordeze muschii :)) De cate minute are nevoie Cristiano Ronaldo ca sa plateasca amenda

Starul celor de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, nu va juca in primele 4 partide de campionat dupa ce a fost suspendat de catre Federatia Spaniola. El va rata si returul din Supercupa Spaniei contra celor de la FC Barcelona. Ronaldo a fost pedepsit pentru ca a impins arbitrul dupa ce acesta i-a acordat cartonas rosu.

Ronaldo va primi si o amenda pentru gestul sau, momentan nefiind cunoscuta suma insa poate fi de maxim 3000 de euro. Englezii de la Mirror au calculat in cat timp castiga jucatorul portughez aceasta suma iar raspunsul este incredibil: 75 de minute!

Ronaldo are un salariu de 400.000 de euro pe saptamana la Real Madrid, astfel ca va castiga 2 milioane de euro pana pe 20 septembrie desi nu va juca niciun minut! Real are timp sa faca apel in urmatoarele 10 zile. Daca nu o face sau apelul nu duce la reducerea suspendarii, Ronaldo va fi pe teren la partida cu Betis din etapa a 5-a.