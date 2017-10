FABULOS! Barcelona schimba numele stadionului ca sa nu-l piarda! Cum poate castiga Messi 90 de milioane de euro intr-o clipa

Cei de la Barcelona sunt dispusi sa faca orice sacrificiu pentru ca Messi sa joace pana la finalul carierei la echipa catalana.

FC Barcelona este gata sa stabileasca un nou record - pentru ca Messi sa semneze pana la urma contractul, ei sunt gata sa-i plateasca o prima colosala de 90 de milioane de euro! Asta pe langa salariul urias de 29 de milioane de euro anual (aprox 550.000 de euro pe saptamana) pe care il va avea Messi!

Insa situatia nu este tocmai simpla pentru Barcelona in ciuda veniturilor record inregistrate in ultimul an. Catalanii de la L'Ara scriu ca Barca incearca sa vanda drepturile pentru numele stadionului Nou Camp pentru a-i putea plati acest bonus lui Messi!

Cei de la Barca spera sa anunte un nou deal cu Nike anul viitor pentru echipament iar lucrarile la stadion vor incepe in 2019. Insa Barca a inceput deja negocierile pentru numele stadionului, compania Van Wagner fiind una din variante. Barca spera sa semneze un contract in acest sens pe 25 de ani pentru o suma de aproximativ 190 de milioane de euro.

Actualul contract al lui Messi expira in vara viitoare iar starul argentinian poate negocia cu orice club de la 1 ianuarie.