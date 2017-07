FABULOS! Barcelona are jucatori de 4.500.000.000 de euro! Cati bani trebuia sa plateasca un club pe MSN

Englezii au dezvaluit toate clauzele de reziliere ale jucatorilor Barcelonei.

PSG incearca in aceasta vara cea mai mare nebunie de pe piata transferurilor - sa achite clauza de reziliere a lui Neymar de 222 de milioane de euro si sa-l transforme in cel mai bine platit jucator din lume!

Jurnalistii de la Mirror au publicat astazi lista tuturor clauzelor de reziliere pentru jucatorii celor de la Barcelona. In total, un club care si-ar dori sa transfere tot lotul Barcelonei ar trebui sa plateasca 4.5 miliarde de euro (4 miliarde de lire)! Doar MSN costa impreuna 723 de milioane de euro!

Messi are cea mai mare clauza de reziliere in urma noului contract care se intinde pana in 2021.