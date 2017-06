Dezvaluiri INCREDIBILE: Messi, la un pas sa plece de la Barcelona dupa ce a fost condamnat la inchisoare. Unde voia sa joace

Lionel Messi ar fi vrut sa o paraseasca pe Barcelona vara trecuta!

Superstarul Barcelonei s-a suparat rau dupa ce a fost condamnat la 21 de luni de inchisoare cu suspendare pentru infractiuni financiare. Luis Suarez l-a facut sa se razgandeasca, anunta El Mundo Deportivo.

Messi s-a simtit nedreptatit si ar fi vrut sa plece la Manchester City. Dezamagit de reactia presei si furios din cauza unei decizii pe care o considera nedreapta, Messi era gata sa forteze o mutare istorica, scrie sursa citata. Leo i-a transmis presedintelui Bartomeu intentiile sale si nu s-a lasat convins ca totul se va rezolva, in ciuda insistentelor din partea oficialului. Messi chiar a amenintat cu organizarea unei conferinte de presa in care sa-si anunte public intentia de a pleca de pe Camp Nou in cazul in care conducerea nu i-ar fi acceptat dorinta de a pleca. Singura cale pentru ca transferul sa se realizeze ar fi fost ca City sa plateasca 250 de milioane de euro, clauza de reziliere a contractului sau.

Nimic n-a parut ca-l poate convinge pe Messi sa-si recalculeze pasii. Nici vizita pe care Bartomeu si vicepresedintele Jordi Mestre au facut-o in Statele Unite pentru a discuta cu tatal lui Leo, nici cina pe care au luat-o cu jucatorul. Luis Suarez a salvat situatia. Cei doi au luat masa impreuna cu familiile doua zile la rand, iar Suarez a punctat decisiv pentru Barca si a reusit sa-l intoarca pe prietenul sau. Messi si-a scurtat vacanta dupa Copa America si a revenit la antrenamente extrem de motivat, in centrul de la Saint George's Park din Anglia.