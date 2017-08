"Este prima data cand ma simt inferior fata de Real Madrid!" Declaratia incredibila a lui Pique dupa El Clasico! Ce i-au facut fanii Realului

Gerard Pique a fost principala tinta a ironiile fanilor celor de la Real Madrid.

Real Madrid a castigat al 4-lea trofeu in ultimele 3 luni dupa titlu, Liga Campionilor si Supercupa Europei, invingand si in returul Supercupei Spaniei pe marea rivala, FC Barcelona. Gerard Pique a fost tinta ironiilor fanilor celor de la Real Madrid pe parcursul meciului, acesta strigand spre el: "Se queda, se queda" (trad. 'ramane'), aluzie la fotografia postata de Pique pe Instagram in care anunta ca Neymar va ramane la Barcelona, lucru care nu s-a intamplat.

La finalul partidei, Pique a recunoscut ca a fost surprins de jocul Realului: "Am crezut ca vor juca in atac cu 2 oameni, nu cu 3, ca in partida tur, au facut pressing foarte sus si ne-au fost superiori la inceput. Acest lucru a influentat mult jocul. Nu castigi mereu, se pot face schimbari care sa fie inspirate sau nu. Trebuie sa stim ce am facut gresit si sa rezolvam.



Nu suntem in cel mai bun moment nici ca echipa, nici clubul, trebuie sa mergem inainte, sa acceptam infrangerea si ca Madrid a fost mai buna. Exista mult loc de progres, dar in cei 9 ani de cand sunt aici este prima data cand ma simt inferior fata de Madrid. Este adevarat ca abia au castigat Liga Campionilor, dar nu acum foarte mult timp veneam aici si castigam" a spus Pique.