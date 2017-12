"El lider maximo". Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator din istoria Mondialului Cluburilor, in meciul care a adus "asediul total"

Proaspat incoronat pentru a 5-a oara in cariera cel mai bun fotbalist al planetei, Cristiano Ronaldo a mai doborit un record. El a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial al Cluburilor, depasindu-i pe Messi si Suarez.

Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator al Mondialului Cluburilor. Autor al unui gol in partida castigata aseara cu 2-1 in fata arabilor de la Al Jazira, Ronaldo a ajuns la 6 reusite in aceasta competitie. Spre deosebire de el, Leo Messi si Luis Suarez au cate 5 goluri.

Ronaldo a reusit astfel sa marcheze la cel de-al treilea Mondial al Cluburilor la care joaca, dupa cele din 2008 si 2016.

Meciul cu Al Jazira a consemnat si "cel mai mare asediu din istoria fotbalului". Spaniolii scriu ca Real Madrid a avut 17 ocazii de poarta doar in prima repriza a partidei, nereusind, insa, sa marcheze.

Pana la final, Real Madrid a avut 36 de ocazii, marcand doar doua goluri. In total, madrilenii au avut 4 bare si 19 cornere.