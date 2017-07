El ii ia locul lui James Rodriguez la Real Madrid! Cine va purta tricoul cu numarul 10! OFICIAL

Real Madrid a anuntat numerele pe care le vor purta jucatorii in sezonul viitor.

Cea mai mare intrebare la Real Madrid dupa plecarea lui James Rodriguez a fost cine va prelua tricoul cu numarul 10 in sezonul viitor. Iar campioana Spaniei si a Europei a anuntat pe site-ul oficial raspunsul. Nu va fi un nou jucator, ci Luka Modric.

Modric a avut tricoul cu numarul 19 pana acum si are misiunea de a readuce in prim-plan acest numar simbolic pentru orice echipa, in conditiile in care ultimii detinatori ai tricoului nu au avut mare succes la Real: Robinho, Ozil sau James.

Noile achizitii, Theo si Ceballos, vor purta numerele 15, respectiv 24.