EL e alesul? Presedintele Barcei s-a intalnit zilele trecute cu un antrenor de TOP din Premier League

Barcelona ii cauta inlocuitor lui Luis Enrique, cel care a anuntat ca pleaca la finalul sezonului.

Presedintele Barcei, Jose Maria Bartomeu, a luat masa zilele trecute cu Mauricio Pochettino intr-un restaurant din Barcelona, scrie Sport.es. Cei doi sunt prieteni buni si se intalnesc des, chiar daca Pochettino este legenda rivalei din oras, Espanyol.

Intalnirea vine intr-un moment delicat, in care sefii Barcei cauta antrenor pentru a prelua echipa din vara. Pochettino conduce revelatia sezonului in Premier League, locul 2 cu Tottenham, asta dupa o perioada in care a investit mult mai putin decat echipe ca Manchester United sauu City. Totusi, in Anglia se spune ca Pochettino nu va fi lasat de Tottenham sa plece in vara, mai ales ca echipa londoneza va avea stadion nou in scurt timp, iar conducatorii il vad drept omul potrivit pentru a sta pe banca echipei pentru o perioada indelungata.

Si alte cluburi il vor pe Pochettino, insa Sport.es scrie ca Barca ar fi alegerea sa daca ar fi sa plece. Argentinianul are casa in Barcelona si este familiarzat cu orasul.