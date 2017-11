Real Madrid pregateste o noua afacere BOMBA! Cel mai tare pusti din Premier League s-a intalnit cu Jorge Mendes pentru negocieri

Superagentul Jorge Mendes are in plan o super lovitura vara viitoare!

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Portughezul isi propune sa-l convina pe pustiul magic al Angliei, Dele Alli, sa ii devina client. Argumentul suprem? Real Madrid. Mendes s-a intalnit deja cu reprezentanti ai familiei jucatorului si le-a transmis ca va face tot posibilul pentru ca Dele sa ajunga pe Bernabeu.

Alli s-a despartit recent de Impact Sport Management, firma care il reprezenta, si e liber pentru marile nume din piata. Gestifute, compania lui Mendes, pare sa aiba in acest moment in fata competitiei in special datorita tentatiei Real Madrid.

Dele Alli, 21 de ani, a fost vedeta ultimelor doua sezoane la Tottenham, alaturi de Harry Kane. Pustiul a debutat inca din 2015 in nationala Angliei, pentru care a marcat de doua ori in 22 de aparitii.