E gata! REVOLUTIE la Barca! Se stie urmatorul antrenor si primul transfer EXTRATERESTRU din urmatorul sezon! 

Sefii Barcei pregatesc o adevarata revolutie din vara.

Infrangerea de la Torino cu 0-3 i-a convins pe sefii clubului catalan ca este nevoie de o adevarata revolutie in club, scrie Sport.es. Este momentul potrivit. Luis Enrique a anuntat deja ca renunta la finalul sezonului, iar urmatorul antrenor are misiunea de a sestructura lotul. Daca inaintea dublei cu Juventus se studia varianta Unzue, secundul lui Enrique, acum conducatorii clubului sunt convinsi ca Ernesto Valverde este omul potrivit pentru a conduce echipa din vara.

Barca nu va mai face experimente cu transferuri si se va incerca sa aduca doar nume mari, jucatori care au confirmat deja. Tinta principala a devenit brazilianul Coutinho, cel mai bun jucator de la Liverpool si unul dintre cei mai buni mijlocasi din Premier League in ultimii ani. Barca va incerca sa-l recupereze pe Deulofeu, imprumutat de Everton la Milan in acest sezon, iar tanarul Alena va fi promovat in prima echipa.

Sunt si jucatori importanti care vor pleca: Mathieu, Arda si Mascherano sunt cele mai importante nume de pe lista catalanilor.