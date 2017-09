"Duel fata la piept in aceasta etapa" Pantilimon versus cel mai SCUND jucator din La Liga! Cum se distreaza spaniolii

Deportivo nu trece prin momente fericite in La Liga, insa Pantilimon roman a adus stabilitate in poarta echipei din La Coruna.

Cu 2.03 inaltime, Pantilimon este din nou cel mai inalt jucator din campionat, iar in aceasta etapa s-a duelat cu cel mai scund jucator din La Liga.

Pablo Daniel Piatti de la Espanyol are doar 1.63m si a iesit invingator din duelul cu romanul, chiar daca nu a marcat. Au facut-o colegii sai in victoria cu 4-1.

"Cel mai scund si cel mai inalt jucator din La Liga s-au duelat fata la piept in acest weekend", s-au amuzat cei care administreaza contul de Twitter oficial al ligii spaniole.

???? @p_piatti ???? Pantilimon ????

The shortest and the tallest players in #LaLigaSantander went head-to-chest ???? over the weekend! #EspanyolDepor pic.twitter.com/CpUjqL96IL