Dubla senzationala si un assist de pe alta planeta ale lui Messi! Coutinho a aplaudat din tribune victoria cu 5-0 a Barcelonei! VIDEO

Barcelona s-a calificat fara emotii in sferturile Cupei Spaniei.

Lionel Messi a reusit o "dubla" pentru FC Barcelona in partida castigata pe teren propriu, cu 5-0, in fata celor Celta Vigo in mansa secunda a optimilor de finala ale Cupei Spaniei la fotbal.

Messi a marcat primele doua goluri ale intalnirii de pe Camp Nou, intr-un interval de doar doua minute (13 si 15), in urma paselor primite de la Jordi Alba, caruia i-a intors favoarea in minutul 28, cand internationalul spaniol a inscris la randul sau pentru Barca. Uruguayanul Luis Suarez (min. 31) si croatul Ivan Rakitic (min. 87) si-au trecut la randul lor numele pe tabela de marcaj.

FC Barcelona, detinatoarea trofeului, si-a asigurat calificarea in sferturile de finala cu scorul general de 6-1, dupa ce in prima mansa, disputata la Vigo, cele doua formatii au terminat nedecis, 1-1.