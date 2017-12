Doua transferuri TOTAL neasteptate la Real in ianuarie! Zidane primeste cadou un SUPER GOLGETER din Europa

Real vrea sa inceapa o viata noua in 2018!

Madridul se reinventeaza cu un super atacant! Marca scrie ca sefii lui Real vor forta transferul golgeterului de la Inter, Mauro Icardi! Marcator de 16 ori in 15 meciuri jucate in acest sezon, Icardi ar fi inlocuitorul perfect pentru Benzema, care n-a inscris decat de doua ori de la startul campionatului pentru Real.

A doua tinta a lui Perez pentru luna ianuarie: portarul lui Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga! Zidane vrea o optiune serioasa pentru inlocuirea lui Keylor Navas si e constient ca nu-l poate aduce acum pe De Gea de la Manchester United. In cazul in care Kepa ar confirma, Real nici n-ar mai reveni cu o propunere pentru De Gea vara viitoare, cand United a transmis ca e deschisa pentru negocieri.



Dupa 14 etape, Real e abia pe 4 in Primera, cu 28 de puncte, 8 sub rivala FC Barcelona, care e prima. Pe 2 si 3 sunt Valencia si Atletico.