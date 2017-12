Dinamovistul Rivaldinho, in loja de onoare la Real Madrid - Barcelona! Si baiatul lui Mourinho a fost pe lista de invitati

Rivaldo si-a luat baiatul si a mers la meci. Nu pe Bernabeu, ci pe Camp Nou, acolo unde se aduna legendele Barcelonei, in mod traditional, pentru a urmari meciurile El Clasico din deplasare.

Rivaldo a reufuzat invitatia de a merge pe Bernabeu si a urmarit El Clasico pe Camp Nou, alaturi de familie, prieteni apropiati, dar si fosti jucatori de legenda pentru clubul catalan.

Este o practica obisnuita ca Barcelona sa invite oamenii care au scris istoria clubului intr-o loja de pe Camp Nou, atunci cand Barca joaca meciuri mari in deplasare.

Rivaldo l-a luat cu el si pe fiul sau, dinamovistul Rivaldinho, care a venit impreuna cu sotia si baietelul sau, nascut in urma cu doua luni.

Si baiatul lui Mourinho, mare fan Barcelona de pe vremea in care tatal sau antrena pe Camp Nou, a fost pe lista invitatilor. La finalul meciului a urcat pe Instagram o poza facuta in baie, in care indica scorul final al derby-ului de pe Bernabeu.