Diego Simeone si-a decis viitorul! Unde va antrena in sezonul viitor

CEO-ul celor de la Atletico Madrid a dezvaluit ca Diego Simeone va ramane la echipa spaniola.

Diego Simeone mai are contract cu cei de la Atletico Madrid pana in 2018 iar presedintele clubului, Miguel Angel Gil Marin, spune ca nu exista nicio sansa ca Simeone sa paraseasca echipa pana in acel moment.

Simeone a semnat noul contract cu Atletico in martie 2015, intelegerea fiind pana in 2020. Doar ca in luna septembrie din acest an, cele 2 parti s-au inteles pentru scurtarea contractului cu 2 ani, ceea ce a amplificat speculatiile ca Simeone va pleca de la Atletico.

"Simeone va ramane la Atletico cel putin pentru restul acestui sezon si in urmatorul" le-a spus seful de la Atletico celor de la La Sexta. Simeone a fost desemnat astazi de catre IFFHS cel mai bun antrenor din 2016.