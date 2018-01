Deportivo vrea 30 de milioane de euro pentru Andone! Echipele care se bat pentru roman: anuntul facut in Italia

Florin Andone a marcat in ultimele trei etape, iar zvonurile despre un eventual transfer al sau au reinceput.

Potrivit presei italiene, atacantul roman se afla pe lista mai multor cluburi importante din Europa si ar putea pleca de la Deportivo in perioada de transferuri din vara. Conform jurnalistilor italieni, Fiorentina si Sporting Lisabona se intereseaza de Andone, insa atacantul are oferte si din Anglia.



Deportivo nu este insa dispusa sa renunte la Andone fara sa incaseze clauza de reziliere de 30 de milioane de euro. In vara anului trecut, Deportivo a refuzat o oferta de 16 milioane de euro de la Brighton pentru Andone.