Declaratia neasteptata a lui Cristiano Ronaldo! A recunoscut in premiera acest lucru despre Messi

Cristiano Ronaldo a acordat un interviu pentru cei de la ESPN in care a vorbit despre rivalitatea cu Lionel Messi si in care a recunoscut in premiera un lucru: ca il motiveaza mai mult ca orice sa fie mai bun ca Messi!

"Este dificil sa mentionez un jucator care ma ispira, dar nivelul este acelasi ca in orice sport: Formula 1, NBA... Cei mai buni jucatori mereu ii urmaresc pe cei mai buni. Vor sa fie in top si la nivelul maxim pentru ca ceilalti sunt acolo. Nu te poti odihni pentru ca ceilalti te vor depasi.



Desigur ca vreau sa ma lupt cu toata lumea, cu Neymar, cu Messi, cu Lewandowski, cu Higuain, cu cei mai buni jucatori din lume. Nu este chiar o <bataie>, dar este ceva sanatos. Ne luptam sa fim cei mai buni.



Aceasta este ceea ce ma motiveaza: sa fiu mai buni ca ei, an dupa an" a declarat Ronaldo.

