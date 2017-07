Decizie FINALA in cazul de santaj! Ce verdict a primit Benzema

Curtea de Casatie de la Paris i-a dat castig de cauza lui Karim Benzema, cercetat pentru ca l-ar fi santajat pe Mathieu Valbuena.

Curtea de Casatie a anulat decizie Tribunalului de Apel de la Versailles, care validase in decembrie ancheta privind tentativa de santaj importiva lui Mathieu Valbuena, dandu-i astfel castig de cauza lui Karim Benzema.

Potrivit avocatului lui Karim Benzema, Patrice Spinosi, decizia Curtii de Casatie va duce la anularea procedurii vizandu-l pe Benzema.

In noiembrie 2015, fostul international francez Djibril Cisse si alte trei persoane erau retinuti intr-un caz de santaj care il viza pe Valbuena. Cisse i-ar fi cerut bani lui Valbuena pentru a nu da publicitatii o inregistrare video in care conationalul sau apare in momente intime cu prietena sa. Ulterior, Cisse a fost eliberat si exonerat de orice vina.

Benzema este acuzat ca ar fi fost intermediar intre santajisti si Valbuena.

Atacantul Realului a fost suspendat din nationala Frantei de Federatia Franceza de Fotbal.



News.ro