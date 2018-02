De ce nu a plecat Andone de la Deportivo in aceasta iarna? MOTIVUL REAL, explicat chiar de presedintele clubului

Perioada de transferuri s-a incheiat, iar Florin Andone a ramas la Deportivo.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! UEFA EURO 2018! Romania - Ucraina, vineri, 21:45, in direct la PRO X!

Presa internationala a scris ca atacantul roman a avut oferte din Anglia si Franta, insa presedintele lui Deportivo infirma aceste zvonuri.



"Nu am avut acea oferta de 12 milioane de euro de la Brighton. Planul nostru este ca Andone sa stea cat mai mult timp la Deportivo si sa aiba succes aici. Nu este adevarat ca ar fi avut acele oferte de la Bordeaux si Stoke", a declarat Tino Fernandez.



Florin Andone se afla la Deportivo din 2016, perioada in care a marcat 18 goluri in cele 54 de meciuri jucate.