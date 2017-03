"De ce eu? FUCK OFF!" Cristiano Ronaldo l-a injurat pe Zidane in momentul schimbarii! VIDEO

Cristiano Ronaldo a reactionat urat in momentul in care a fost scos de pe teren.

Ronaldo a fost schimbat de Zidane cu 11 minute inainte de finalul partidei de la Bilbao, castigata de madrileni cu 2-1, victorie importanta in lupta pentru titlu. Zidane l-a introdus pe Isco in locu lui Zidane pentru a conserva rezultatul, dar portughezul a fost vizibil iritat de decizia antrenorului. "De ce eu? Fuck off!", ar fi spus Ronaldo imediat dupa ce a dat mana cu Zidane.

Ronaldo a mers apoi langa Modric pe banca si a incercat sa inteleaga decizia lui Zidane. "Nu inteleg, nu inteleg!", pare ca spune detinatorul Balonului de de Aur.