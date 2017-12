De acum se gandeste doar la Pele! Messi l-a egalat pe legendarul Gerd Muller in clasamentul celor mai buni marcatori din istorie! Cat mai are pana la legenda Braziliei

Argentinianul Lionel Messi a marcat cel de-al 525-lea sau gol oficial pentru FC Barcelona, in partida cu Villarreal (2-0), din cadrul etapei a 13-a a campionatului Spaniei.

Messi l-a egalat cu aceasta ocazie pe legendarul atacant german Gerd Muller, care a inscris acelasi numar de goluri pentru Bayern Munchen, cei doi fiind cei mai buni marcatori in tricoul unei singure echipe, din principalele campionatele.

Gerd Muller (72 ani), castigatorul Balonului de Aur in 1970, a evoluat pentru Bayern Munchen intre 1965 si 1979, reusind sa marcheze 525 de goluri in 572 de partide disputate. El are in palmares un titlu de campion mondial cucerit cu selectionata Germaniei in 1974.

Messi (30 ani), golgheterul actualei editii a ligii spaniole, cu 14 reusite, a disputat duminica cel de-al 605-lea sau joc in tricoul Barcelonei, clubul la care si-a petrecut intreaga cariera. El este cel mai bun marcator din istoria gruparii catalane, precum si golgheterul all time din La Liga, cu 362 de goluri.

Messi si Muller ocupa locul 3 in topul celor mai buni marcatori pentru un singur club, dupa brazilianul Pele, 643 de goluri pentru FC Santos, si Josef Bican, 534 goluri pentru Slavia Praga.

